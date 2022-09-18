Пенсионеры, живущие на освобождённых территориях, смогут получать пенсии не на карточку, а на руки наличными. Постановление принято правительством Украины в пятницу, 16 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

"Необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного фонда Украины. Деньги будут доставляться "Укрпочтой", - объяснили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получит более полумиллиарда долларов от МБРР на зарплаты бюджетникам и пенсии.

Также "Страна" сообщала, что вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как получить пенсию на оккупированной территории.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.