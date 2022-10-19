"Будем стоять до конца". Назначенные Россией "власти" обещают битву за Херсон
Назначенный россиянами "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов анонсировал "битву за Херсон" и порекомендовал местным покинуть район предстоящих боевых действий как можно быстрее.
Об этом он сказал в видеообращении.
По его словам, не исключены обстрелы "Херсона и правобережья Херсонской области". Жилье, которое будет уничтожено из-за боевых действий, по словам Стремоусова, компенсирует российская сторона.
"Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца", - заявил он.
Ранее "глава" Херсонской "администрации" Владимир Сальдо объявил об эвакуации "Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов" области, а новый командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин признал, что на Херсонском направлении сложилась "непростая ситуация".
Между тем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".
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