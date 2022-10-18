"Глава" Херсонской "администрации" Владимир Сальдо объявил об эвакуации "Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов" области.

Он объяснил это якобы подготовкой Украины к разрушению плотины Каховской ГЭС "и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".

Он также заявил, что "это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений".

"Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу", - заявил он.

Сальдо считает, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, а Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

На эти заявления уже появилась украинская реакция. Так, глава Херсонского облсовета Александр Самойленко призвал не доверять российским оккупантам.

"Так называемая эвакуация происходит под видом оздоровления и обучения, но на самом деле они хотят заселить в ваши дома и квартиры россиян из отдаленных районов", - написал глава облсовета.

Ранее "Страна" приводили аналитику британской разведки, согласно которой войска РФ пытаются укрепить новую линию фронта в Херсонской области.

Также мы сообщали, что россияне завезли в Крым и Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

Как писала Financial Times, Украина скоро может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.