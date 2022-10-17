В числе погибших в Белгородской области на военном полигоне 11 военных были двое украинцев-"добровольцев" из Херсона - Виктор Кириченко и Тиняков Вячеслав.

Об этом сообщает New Times в понедельник, 17 октября.

Известно, что стрельбу устроили граждане Таджикистана: Рахмонов Мехроб и Аминзод Тоджиддин.

Напомним, 15 октября российские телеграм-каналы сообщили, что в Белгородской области на территории воинской части расстреляли военных. Позже Минобороны РФ подтвердило эту информацию, назвав случившееся "терактом".

Также сообщалось, что 16 октября в российском Белгороде сообщали об обстреле района аэропорта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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