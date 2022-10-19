Назначенные россиянами "власти" Херсонской области намерены переместить на левый берег Днепра и в РФ примерно 50-60 тысяч человек.

Об этом заявил назначенный россиянами "глава администрации" Херсонской области Сальдо.

Перемещение мирных жителей из правобережной части Херсонщины на левый берег и в другие регионы РФ займет порядка шести дней, добавил он.

Напомним, вчера Сальдо объявил об эвакуации "Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов" области.

Также сообщалось, что новый командующий российской "спецоперацией" Суровикин заявил, что на Херсонском направлении - "непростая ситуация".

Кроме того, мы писали, что "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов анонсировал "битву за Херсон" и порекомендовал жителям местным покинуть район предстоящих боевых действий как можно быстрее.

Тем временем, Алексей Арестович считает, что в случае отвоевания Херсона РФ может перебросить освободившиеся войска под Киев или Бахмут.

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