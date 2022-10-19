В случае отвоевания Херсона, Россия может перебросить освободившиеся силы под Бахмут или даже под Киев.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Они эти войска хотят сохранить, чтобы перебросить на другие направления", - считает Арестович. По его мнению, под Херсоном РФ собрала боеспособные части.

Куда их перебросят - будет зависеть от политической задачи.

"Первое, где их стоит ожидать, на Киевском и Донецком направлениях. Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха", - заявил Арестович.

Разговоры об освобождении Херсона начались после заявлений командующего "спецоперацией" Суровикина о том, что ситуация в области тяжелая, и могут быть "непростые решения".

Что под этим подразумевалось - российский генерал не объяснил, но многие интерпретировали это как отступление россиян с правого берега Днепра.

Вместе с тем, "губернатор Херсонской области" Сальдо вчера объявил эвакуацию гражданских лиц с правобережья.

При этом член назначенной Россией "администрации Херсонской области" Стремоусов заявил вчера, что Херсон готовят к обороне и оставлять не собираются.