Похищенного в июне мэра Херсона Игоря Колыхаева отпустили из плена РФ, и он уже покинул город.

Об этом пишет местное издание "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, Колыхаева отпустили за день до начала "референдума" (то есть, ещё 22 сентября), после чего он покинул Херсон.

По предварительной информации, он находится в Крыму или за границей.

Официально эту информацию не подтверждают.

Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев был похищен еще в июне и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

А накануне стало известно, что в Херсонской области похитили депутата облсовета Юрия Васильева из партии Колыхаева и его жену.

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