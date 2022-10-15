Областная прокуратура Херсона заочно объявила о подозрении профессору кафедры Херсонской морской академии, который занял должность "ректора" захваченного вуза. Он подозревается в коллаборационной деятельности и в организации образовательного процесса по российским стандартам.

Об этом ведомство пишет в Facebook.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении по факту коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По данным следствия, в июне 2022 года профессор кафедры Херсонской Государственной морской академии (ХГМА) согласился на сотрудничество с врагом и занял должность так называемого "ректора" захваченного оккупантами вуза. Подозреваемый проводил инвентаризацию материальных ценностей ХГМА, организовал образовательный процесс по стандартам образования государства-агрессора с общим применением русского языка как официального", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что четырнадцати бывшим сотрудникам МВД из Херсона, которые перешли на сторону противника, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Также "Страна" рассказывала, что Генпрокуратура объявила о подозрении "главному железнодорожнику" оккупированной Херсонщины.