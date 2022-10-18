ДроваЄ. В Украине запустили государственный интернет-магазин по продаже дров
В Украине заработал государственный интернет-магазин по продаже дров для населения "ДроваЄ".
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
"Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой", – говорится в сообщении.
Чтобы купить дрова, нужно:
- Зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизироваться через электронную цифровую подпись или банк.
- Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.
- Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без.
- Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.
На одного человека установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.
Напомним, что в прифронтовых областях обещают раздавать людям бесплатные дрова.
Запасаются дровами не только в Украине, но и Европе. Из-за этого местные экологи переживают, что люди уничтожат европейские леса.
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