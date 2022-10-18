В Украине заработал государственный интернет-магазин по продаже дров для населения "ДроваЄ".

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой", – говорится в сообщении.

Чтобы купить дрова, нужно:

Зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизироваться через электронную цифровую подпись или банк. Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии. Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без. Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

На одного человека установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Напомним, что в прифронтовых областях обещают раздавать людям бесплатные дрова.

Запасаются дровами не только в Украине, но и Европе. Из-за этого местные экологи переживают, что люди уничтожат европейские леса.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

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