Европейские экологи переживают, что лесам Европы грозит катастрофа в связи с надвигающимся энергетическим кризисом. Во многих странах ЕС законодательно ослаблены запреты на рубку деревьев, чтобы население имело альтернативное топливо (дрова) на зиму.

Об этом пишет издание Politico.

Каталин Родикс из венгерского отделения "Гринпис" называет это "очень разрушительным безумием".

Мартин Пиджен, британский участник кампании по защите лесов и климата, предупреждает: леса ждет "очень, очень темная зима".

Проблема особенно остро стоит в Центральной и Восточной Европе. В Румынии, где свыше половины населения уже отапливает дома дровами. В Словакии отмечен рост незаконных рубок и краж древесины. Латвия разрешила вырубку молодых деревьев. В Польше многие рубят деревья - Ярослав Качиньский, глава самой влиятельной партии "Право и Справедливость", призвал "сжигать почти все, конечно, кроме шин и других подобных вредных вещей, чтобы согреться".

Защитники природы обращают внимание также на то, что сжигание сырой древесины загрязняет воздух - в таком виде она выделяет больше токсичных частиц.

Ранее Reuters рассказывал, как британцы массово скупают генераторы и горелки, опасаясь отключений света зимой.

При этом на фоне энергетического кризиса синоптики обещают Европе зиму, которая будет холоднее, чем обычно.