Жители Великобритании в преддверии зимы массово запасаются портативными генераторами и горелками, готовясь к возможным отключениям электроэнергии. Также они покупают свечи и зимнюю одежду.

Об этом пишет Reuters.

В британской электроэнергетической и газовой компании National Grid предупредили, что этой зимой в стране ожидаются трехчасовые запланированные отключения электроэнергии в домах и на предприятиях.

Основной угрозой является невозможность импорта электроэнергии из Европы и закупки достаточного количества топлива для газовых электростанций.

За первые одиннадцать дней октября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные показали рост продаж генераторов на 203% и увеличение продаж фонариков на 43%. Об этом сообщил крупнейший британский розничный продавец строительных материалов.

"В настоящее время невозможно точно утверждать, что National Grid придется прибегнуть к отключениям электроэнергии этой зимой , но очевидно, что потребители готовятся к этому худшему сценарию", - пишет Reuters.

Ранее мы писали, что британский энергетический регулятор Ofgem предупредил о том, что Великобритания подвергается серьезному риску нехватки газа нынешней зимой из-за войны в Украине.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как Британия будет экономить электричество.