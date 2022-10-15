Погода в декабре в этом году в Украине будет теплой, как в начале марта. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух, передает zn.ua.

"В декабре средняя за месяц температура воздуха на значительной территории страны может быть выше нуля градусов - примерно такой, какой она бывает в третьей декаде ноября или в первой декаде марта", - рассказала климатолог.

По ее словам, такие же погодные условия вероятны и в феврале, хотя температура воздуха может быть немного ниже. Она добавила, что среднюю за сезон температуру воздуха в Украине ожидают на 0,5-1 градус выше, чем в 1993-2016 годах.

В целом, по словам климатолога, длительные периоды с сильным морозом грядущей зимой маловероятны.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, гражданам и бизнесу хватит газа во время отопительного периода, поскольку этому способствует теплая погода.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев говорил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. При этом минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона будет составлять 16 градусов.

Как писала "Страна", на домах Киева появились памятки, как готовиться к отопительному сезону и отключениям света.