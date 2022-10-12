Температурный минимум в квартирах этой зимой будет снижен до 16 градусов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов.

Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – сказал премьер.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему украинцев уже сейчас пугают предстоящей "сверхсложной зимой" и что в Украине будет ближайшей зимой с отоплением.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.