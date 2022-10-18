Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть готовыми к отключениям света, воды и тепла из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что (не будет - Ред.) как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", - сказал Тимошенко.

В связи с этим людям надо "подготовиться к экономии энергии и веерным отключениям, если удары продолжатся".

Сегодня в частности, утренними обстрелами повреждены крупные объекты энергообеспечения в Киеве и Днепре.

"В Днепре будет реально тяжело, освещение улиц будет отключено. Водоснабжение восстанавливается, энергопитание будет восстановлено. В Киеве – на Троещине и в некоторых районах отсутствует энерго- и водоснабжение. Работают наши электрики, чтобы их восстановить. В целом по Киеву расскажем немного позже сегодня, - сказал чиновник.

Ранее и ДТЭК предупредил о возможных перебоях с электричеством в Киеве. На Троещине уже пропали свет и вода.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.