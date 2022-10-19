В период с 10 по 18 октября российские войска разрушили 408 объектов украинской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Министерства развития громад и территорий Алексей Чернышев, пишет пресс-служба ведомства.

По его словам, из 408 объектов инфраструктуры более 45 - объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, есть данные о повреждениях более 180 жилых домов.

Чернышев также призвал украинцев максимально экономить потребление электроэнергии в пиковые часы, так как от этого напрямую зависит, как быстро энергетики и коммунальщики вернут стабильную электроэнергию в пострадавшие населенные пункты.

Он также заявил, что правительство выделило почти 37 млн грн на восстановление поврежденных государственных объектов в результате ракетных атак 10 октября.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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