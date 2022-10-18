СБУ официально сообщила, что удар в Деснянском районе Киева, который российские войска нанесли утром 18 октября, пришелся по ТЭЦ.

Об этом говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

Открыто уголовное производство.

Вместе с тем, мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве в результате ракетного обстрела повреждены два объекта критической инфраструктуры.

Он призвал киевлян максимально экономить электричество и воду.

По его словам, сейчас частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды.

Кличко призывает не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д.

Жителей домов, где понижено давление в водопроводной сети, он просит максимально экономно сейчас тратить воду.

"В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды, и сделать запас воды", – написал мэр.

Напомним, утром 18 октября россияне нанесли удар по Киеву. Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.

Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.

Кроме того, в Киеве из-за отсутствия света на Троещине изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

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