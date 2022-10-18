Троллейбусы изменили маршруты. Фото: wikimedia.org

Из-за отсутствия электричества на столичной Троещине изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщает КГГА в своем тг-канале.

В связи с отсутствием напряжения на Троещине изменено движение:

  • трамваев №28Д. Они курсируют: станция метро Позняки - бул. Перова;
  • трамваев №28, №35, курсируют по маршруту трамваев №22а;
  • троллейбусов №29Д, 30, 31, 47, курсируют до остановки "станция Романа Шухевича";
  • троллейбусов №50, курсируют: станция метро "Лыбедская" - пл. Дарницкая.

В Киеве на Троещине изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов

Напомним, утром 18 октября россияне нанесли удар по Киеву. Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.

Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

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