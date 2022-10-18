Из-за отсутствия электричества на столичной Троещине изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщает КГГА в своем тг-канале.

В связи с отсутствием напряжения на Троещине изменено движение:

трамваев №28Д. Они курсируют: станция метро Позняки - бул. Перова;

трамваев №28, №35, курсируют по маршруту трамваев №22а;

троллейбусов №29Д, 30, 31, 47, курсируют до остановки "станция Романа Шухевича";

троллейбусов №50, курсируют: станция метро "Лыбедская" - пл. Дарницкая.

Напомним, утром 18 октября россияне нанесли удар по Киеву. Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.

Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.