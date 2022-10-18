В Запорожье в ночь на 18 октября было два прилета. Иранский дрон-камикадзе "Шахид" попал в объект инфраструктуры, который загорелся, а ракета - в складское помещение.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух в телеграм-канале.

По его данным, пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром во время масштабной воздушной тревоги россияне обстреляли четыре города.

После удара по Днепру без электричества остались отдельные районы областного центра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города перебои с водой.

В Житомире было два удара по объектам энергетики. В городе после попадания нет света и воды, больницы переведены на резервные источники питания.

В Киеве попадание в объект энергетической инфраструктуре в Деснянском районе. На Троещине нет света, Деснянский район частично обесточен. На месте ГСЧС и скорая, масштабный пожар. В разных районах города могут происходить отключения для стабилизации системы.

По Харькове противник с утра выпустил восемь ракет. Предварительно - без пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.