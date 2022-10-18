Войска РФ атаковали Запорожье. Дрон-камикадзе попал по объекту инфраструктуры, ракета - в складское помещение
В Запорожье в ночь на 18 октября было два прилета. Иранский дрон-камикадзе "Шахид" попал в объект инфраструктуры, который загорелся, а ракета - в складское помещение.
Об этом сообщил губернатор Александр Старух в телеграм-канале.
По его данным, пострадавших нет.
Напомним, сегодня утром во время масштабной воздушной тревоги россияне обстреляли четыре города.
После удара по Днепру без электричества остались отдельные районы областного центра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города перебои с водой.
В Житомире было два удара по объектам энергетики. В городе после попадания нет света и воды, больницы переведены на резервные источники питания.
В Киеве попадание в объект энергетической инфраструктуре в Деснянском районе. На Троещине нет света, Деснянский район частично обесточен. На месте ГСЧС и скорая, масштабный пожар. В разных районах города могут происходить отключения для стабилизации системы.
По Харькове противник с утра выпустил восемь ракет. Предварительно - без пострадавших.
Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.