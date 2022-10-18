Россияне массировано обстреливают Украину из-за неудач на поле боя. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россия с 10 октября, когда был массированный обстрел Украины, поддерживает повышенный темп дальних ударов по объектам на территории Украины.

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

Удары наносятся крылатыми ракетами, ракетами ПВО класса "земля-земля" и предоставленными Ираном дронами "Shahed-136", сообщает разведка.

"Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", - считают в минобороны Британии.

Британская разведка предполагает, что РФ обрела большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам, поскольку с августа она терпела неудачи на поле боя.

сводка британской разведки 18 октября

Напомним, после 10 октября Ким заявил, что РФ изменила тактику нанесения ударов по Украине.

Массированные удары россияне наносили также 17 октября и продолжают это делать сегодня. Во время масштабной воздушной тревоги утром 18 октября россияне обстреляли Днепр, Житомир, Киев и Харьков. В первых трех городах пострадали объекты энергообеспечения, в последнем удар наносился по промышленному предприятию. 

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

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