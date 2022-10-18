Россия с 10 октября, когда был массированный обстрел Украины, поддерживает повышенный темп дальних ударов по объектам на территории Украины.

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

Удары наносятся крылатыми ракетами, ракетами ПВО класса "земля-земля" и предоставленными Ираном дронами "Shahed-136", сообщает разведка.

"Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", - считают в минобороны Британии.

Британская разведка предполагает, что РФ обрела большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам, поскольку с августа она терпела неудачи на поле боя.

Напомним, после 10 октября Ким заявил, что РФ изменила тактику нанесения ударов по Украине.

Массированные удары россияне наносили также 17 октября и продолжают это делать сегодня. Во время масштабной воздушной тревоги утром 18 октября россияне обстреляли Днепр, Житомир, Киев и Харьков. В первых трех городах пострадали объекты энергообеспечения, в последнем удар наносился по промышленному предприятию.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.