Россияне изменили тактику ракетных обстрелов. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что тактика, которую применяет РФ, нанося масированные ракетные удары, может быть нацелена на выявление слабых мест в системе ПВО.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Сейчас очень большой процент сбиваемых нашими ВСУ ракет. Но есть несколько вариантов.

Первый, это то, что россияне держат (украинцев - Ред.) в подвалах и укрытиях специально. Пускают партиями по несколько ракеты, чтобы тревога была долгая. Чтобы мы морально истощались.

Второй вариант - они нащупывают наше ПВО. Где у нас слабые места, чтобы ударить массово. Мы тоже это понимаем.

И третий вариант - они просто нелогичные идиоты, что также очень вероятный вариант развития событий", - сказал он.

Вместе с тем, украинские военные эксперты и блогеры отмечают новую тактику нанесения сегодня ракетных ударов Россией по Украине. Часто ракеты несколько раз меняли направление своего полёта или вовсе летали по кругу, заявили они.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.