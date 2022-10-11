Ракеты несколько раз меняли направление своего полёта или вовсе летали по кругу. Скриншот из видео

Россияне изменили тактику ракетных обстрелов. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что тактика, которую применяет РФ, нанося масированные ракетные удары, может быть нацелена на выявление слабых мест в системе ПВО.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Сейчас очень большой процент сбиваемых нашими ВСУ ракет. Но есть несколько вариантов.

Первый, это то, что россияне держат (украинцев - Ред.) в подвалах и укрытиях специально. Пускают партиями по несколько ракеты, чтобы тревога была долгая. Чтобы мы морально истощались.

Второй вариант - они нащупывают наше ПВО. Где у нас слабые места, чтобы ударить массово. Мы тоже это понимаем.

И третий вариант - они просто нелогичные идиоты, что также очень вероятный вариант развития событий", - сказал он.

Вместе с тем, украинские военные эксперты и блогеры отмечают новую тактику нанесения сегодня ракетных ударов Россией по Украине. Часто ракеты несколько раз меняли направление своего полёта или вовсе летали по кругу, заявили они.

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