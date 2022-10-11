Минобороны РФ прокомментировало сегодняшние ракетные удары по Украине
Минобороны России официально подтвердило сегодняшние ракетные удары по Украине.
Об этом говорится в телеграм-канале российского ведомства.
"Сегодня (11 октября - Ред.) российские вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - утверждают в минобороны России.
Напомним, сегодня утром РФ продолжила атаковать Украину после вчерашних массированных ракетных ударов.
Сообщалось, что утром россияне выпустили по Запорожью 12 ракет, пострадали школа и амбулатория, есть погибший.
Также писали о "прилете" по Львову, из-за которого 30% жителей города остались без света.
Вместе с тем, утром во вторник россияне атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС под Винницей.
Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.