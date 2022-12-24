В воскресенье, 25 декабря, в Украине прогнозируют дожди сильный туман. В некоторых регионах страны объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Фейсбук.

В западной части страны температура воздуха днем от +4 до +7, ночью будет +1...+4 градусов. В некоторых местах возможны осадки в виде дождя

со снегом.

На востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +2 до +4 а ночью 0...+4. Синоптики прогнозирую дождь.

На севере Украины и в Киеве завтра температура воздуха будет от +1 до +6 днем, и +1...+5 ожидается ночь. В этой части страны также обещают дожди.

В южных регионах страны будет наиболее теплая погода. Днем там ожидается +2...+5, а ночью +2...+4 градусов. На юге также будет влажна погода, что на некоторые регионы страну надвигается сильнейший туман.

"До конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях ожидается туман, видимость 200-500 м. Объявлен I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Тем временем синоптик Наталья Диденко заявил о том, что Украину на Рождество по григорианскому календарю придет циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду в большинстве областей.