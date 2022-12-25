На Соединенные Штаты Америки обрушились снежные бури, в которых погибло уже 27 человек. Местные метеорологи говорят о "циклоне-бомбе" с арктическими ветрами и морозами до -45°C.

Ряд новостей о чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями в стране, публикует The New York Times.

Кроме того, сообщается, что из-за ужасной погоды люди замерзают на улице или гибнут в авариях, вызванных заносами и заторами. Это происходит в центре и на северо-востоке Америки.

Почти полтора миллиона жителей остались без света. Также массово отменяются авиарейсы и задерживаются поезда, помимо этого перекрыты многие автодороги. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни шторм только усилится.

Американские блогеры и журналисты пишут, что из-за сильной метели многие жители попросту не могут выйти из своих домов, некоторым снегопады завалили выход из зданий.

Ранее мы писали, что Москву накрыл сильнейший снегопад. Подобного не было, как говорили синоптики, с 1941 года. Было отменено было более трех десятков авиарейсов.

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