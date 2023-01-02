В результате атаки дронов-камикадзе на Киевскую область поврежден объект критической инфраструктуры и дома
В результате ночной атаки беспилотников на Киевскую область поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Предварительно пострадавших нет.
Все службы работают над ликвидацией последствий массированной атаки.
Напомним, в Днепропетровской области минувшей ночью беспилотники целились в объекты критической инфраструктуры.
Также дроны атаковали столицу.
Кроме того, минувшей ночью над Николаевской областью сбили семь дронов-камикадзе.
Силы ПВО за ночь сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.