В результате ночной атаки беспилотников на Киевскую область поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Предварительно пострадавших нет.

Все службы работают над ликвидацией последствий массированной атаки.

Напомним, в Днепропетровской области минувшей ночью беспилотники целились в объекты критической инфраструктуры.

Также дроны атаковали столицу.

Кроме того, минувшей ночью над Николаевской областью сбили семь дронов-камикадзе.

Силы ПВО за ночь сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.