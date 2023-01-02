Минувшей ночью Николаевскую область атаковали беспилотники, семь дронов-камикадзе были уничтожены.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

Шесть "Shahed-136" ликвидировали силы и средства ПВО воздушного командования "Юг", еще один сбили подразделения Нацгвардии Украины, сообщил мэр Николаева.

Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками Киевскую область и Киев. В результате обстрела столицы повреждены объекты энергоинфраструктуры. Госпитализирован 19-летний мужчина.

Также сообщалось, что ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ракетами, беспилотниками и тяжелой артиллерией. Пострадали частное предприятие и база отдыха.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.