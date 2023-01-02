Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией минувшей ночью. ПВО сбили все четыре вражеские цели.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, нашей ПВО удалось уничтожить ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые, как заявил Резниченко, летели на энергетическую инфраструктуру региона. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру.

В Каменском районе обломки сбитого боеприпаса упали на частное предприятие. Там возник пожар, но спасатели его уже потушили.

Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетели более 20 вражеских снарядов. Повреждена база отдыха.

Детали атак еще уточняются. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками и Киевскую область. Россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Целились в объекты критической инфраструктуры. Работала ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.