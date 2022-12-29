29 декабря после ракетной атаки РФ в Киеве ажиотаж в общественном транспорте (в частности, на левом берегу).

Так, большая пробка образовалась в районе метро "Черниговская". В маршрутках - большое количество пассажиров, что не свойственно Киеву в такое время суток (обычно ажиотаж, связанный с час-пиком, происходит в 8-9 часов утра).

Также длинные очереди людей непосредственно в метро (на фото - метро "Черниговская", левый берег). Поезда сейчас ходят с интервалом 7-10 минут.

Кроме того, почти в два раза поднялись цены на такси с левого берега столицы в центр (обычно маршрут, указанный на скриншоте, обходится в 200-300 грн).

Напомним, россияне атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

Тем временем, у 40% киевлян нет света после ракетной атаки РФ.

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