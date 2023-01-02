В Киеве умер еще один из пострадавших от обстрела РФ в новогоднюю ночь
В Киеве утром умер один из пострадавших во время атаки на столицу 31 декабря.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил мэр.
По данным Генштаба, в новогоднюю ночь Россия била по инфраструктуре восьми областей и запустила 13 "Шахедов".
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при обстреле были повреждены частные дома, гостиница, место проведения праздников.
В результате атаки на Киев 31 декабря один человек погиб, 20 ранены, в четырех районах столицы есть разрушения.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.