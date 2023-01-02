Минобороны РФ заявило об ударе по базе российских военных в Макеевке и озвучило число погибших
Минобороны РФ заявило об обстреле из HIMARS базы российских военных в Макеевке (Донецкая область) в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 63 российских военнослужащих.
Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства, обнародованного в телеграм-канале.
По данным РФ, был удар шестью ракетами, из них две удалось сбить.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что при ударе по ПТУ Макеевки погибло до 400 российских мобилизованных.
В телеграм-каналах также публиковали видео, как утверждается, последствий прилета по ПТУ.
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