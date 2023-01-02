В Воронеже в районе военного аэропорта ночью прогремел взрыв
2 января жители Воронежа слышали около 2 часов ночи (около 1 ночи по Киеву) сильный взрыв.
Об этом пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.
Взрыв прогремел на окраине города в районе военного аэропорта "Балтимор". Как сообщают, там базируются бомбардировщики Су-34. Предварительно, сработала ПВО.
Позже власти Воронежской области подтвердили ночные взрывы.
Там утверждают, что на подлете к Воронежу был сбит "малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат", пострадавших и разрушений нет.
Напомним, ранее в граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областях РФ заявили о работе ПВО.
Также мы писали, что 24 декабря в российском Воронеже прозвучали тревожные сирены.
Кроме того, мы рассказывали о деталях последствий взрывов на российском аэродроме в Энгельсе.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
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