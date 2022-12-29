В граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областях РФ заявили о работе ПВО. Видео
Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО в регионах и о якобы сбитых беспилотниках.
Об этом написали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих телеграм-каналах.
Гладков заявил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.
По его словам, пострадавших нет. Один из фрагментов якобы упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский – там загорелась сухая трава, пламя уже погасили.
В пабликах публикуют видео работы ПВО в Белгороде.
Богомаз заявил, что на территории Клинцевского района работает ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА, утверждает он.
Напомним, на днях в Белгородской области РФ заявили об обстреле и нарушении электроснабжения. Вспыхнули пожары.
Также в Брянской области РФ заявляли об обстреле приграничного поселка. Губернатор сообщал о повреждении жд-путей.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 309-й день. Сегодня РФ массировано атаковала Украину. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.
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