Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО в регионах и о якобы сбитых беспилотниках.

Об этом написали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих телеграм-каналах.

Гладков заявил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.

По его словам, пострадавших нет. Один из фрагментов якобы упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский – там загорелась сухая трава, пламя уже погасили.

В пабликах публикуют видео работы ПВО в Белгороде.

Богомаз заявил, что на территории Клинцевского района работает ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА, утверждает он.

Напомним, на днях в Белгородской области РФ заявили об обстреле и нарушении электроснабжения. Вспыхнули пожары.

Также в Брянской области РФ заявляли об обстреле приграничного поселка. Губернатор сообщал о повреждении жд-путей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 309-й день. Сегодня РФ массировано атаковала Украину. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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