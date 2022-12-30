Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 30 декабря.

По информации МАГАТЭ, резервная линия электропередачи к ЗАЭС была отключена вчера вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом.

"Резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. ЗАЭС, все шесть реакторов которой остановлены, продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности, от единственной оставшейся работающей внешней линии электропередачи на 750 кВ из четырех таких линий, существовавших ранее", - говорится в сообщении.

Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на ЗАЭС, сообщила, что ее подключение к резервной линии 330 кВ было прервано в результате повреждения на другом берегу Днепра, на некотором удалении от станции. Группа МАГАТЭ добавила, что степень повреждения еще не ясна, но работы по ремонту линии уже ведутся.

Хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр.

Отдельно Украина сообщила МАГАТЭ, что три другие АЭС страны, расположенные на территории, контролируемой Украиной, в отличие от ЗАЭС, находятся в процессе восстановления уровня производства электроэнергии после снижения мощности после вчерашнего ракетного обстрела.

Ранее мы писали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, как проходят переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Также "Страна" рассказывала, что на днях замглавы администрации президента РФ и бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко посетил захваченную россиянами Запорожскую АЭС.