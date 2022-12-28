Замглавы администрации Путина посетил захваченную россиянами Запорожскую АЭС
Замглавы администрации президента РФ и бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко посетил захваченную россиянами Запорожскую АЭС.
О его визите в своем телеграм-канале сообщил назначенный Россией представитель "администрации" Запорожской области Владимир Рогов.
"Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС, а также на условия работы сотрудников "Росатома", - заявил Рогов.
Напомним, по данным украинской стороны, переговоры по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС проходят сложно.
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