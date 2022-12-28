Замглавы администрации президента РФ и бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко посетил захваченную россиянами Запорожскую АЭС.

О его визите в своем телеграм-канале сообщил назначенный Россией представитель "администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

"Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС, а также на условия работы сотрудников "Росатома", - заявил Рогов.

Напомним, по данным украинской стороны, переговоры по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС проходят сложно.

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