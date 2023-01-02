Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время войны в Украине - с 24 февраля по 2 января.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 107 440 (+720 за сутки);
- Танки ‒ 3 031;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 093 (+9 ед.);
- Артиллерийские системы – 2 027 (+6);
- РСЗО – 423;
- Средства ПВО ‒ 213;
- Самолеты - 283;
- Вертолеты – 269;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 836 (+44);
- Крылатые ракеты ‒ 723;
- Корабли /катера ‒ 16;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 4 725 (+5);
- Специальная техника ‒ 181.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.