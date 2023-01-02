Украинские военные уничтожают технику врага. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время войны в Украине - с 24 февраля по 2 января.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • Личный состав - 107 440 (+720 за сутки);
  • Танки ‒ 3 031;
  • Боевые бронированные машины ‒ 6 093 (+9 ед.);
  • Артиллерийские системы – 2 027 (+6);
  • РСЗО – 423;
  • Средства ПВО ‒ 213;
  • Самолеты - 283;
  • Вертолеты – 269;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 836 (+44);
  • Крылатые ракеты ‒ 723;
  • Корабли /катера ‒ 16;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 4 725 (+5);
  • Специальная техника ‒ 181.

Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил общие боевые потери россиян во время войны

Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил общие боевые потери россиян во время войны

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.

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