Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время войны в Украине - с 24 февраля по 2 января.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 107 440 (+720 за сутки);

Танки ‒ 3 031;

Боевые бронированные машины ‒ 6 093 (+9 ед.);

Артиллерийские системы – 2 027 (+6);

РСЗО – 423;

Средства ПВО ‒ 213;

Самолеты - 283;

Вертолеты – 269;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 836 (+44);

Крылатые ракеты ‒ 723;

Корабли /катера ‒ 16;

Автомобильная техника и автоцистерны – 4 725 (+5);

Специальная техника ‒ 181.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.

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