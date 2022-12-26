Украинская ПВО уничтожила почти треть "Шахедов" из второй партии, которую получила РФ

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона

"Около 70 БПЛА уничтожено противовоздушной обороной. Противник имеет еще эти беспилотники, и нужно готовиться и усиливаться, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры", - сказал он.

Игнат рассказал, что первая партия ударных иранских дронов для России насчитывала почти 400 беспилотников. Новая партия насчитывает еще 250. Он добавил, что именно этими дронами россияне осуществили четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинцы должны быть готовыми к новым массированным атакам россиян, так как РФ не прибегала к ним уже больше недели.

Также мы сообщали, что сегодня, 26 декабря, РФ уменьшила количество кораблей-носителей ракет "Калибр" в Черном море до трех единиц.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.