Россия в скором времени сделает то, о чем говорили еще с августа - поставит Ирану продвинутые многоцелевые истребители Су-35.

Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на западные разведки, пишет IsraelInfo.

В сущности, речь идет о своеобразном бартере. Изначально партия из 24 истребителей предназначалась Египту, но США уговорили Каир отказаться от сделки. Вариант для россиян возник после того, как Иран стал их поставщиком дронов. В итоге, речь идет об обмене Су-35 на "шахиды".

"По-видимому, Россию не остановит предупреждение Израиля о том, что усиление военного сотрудничества с Ираном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль воздерживался, несмотря на давление США и внутри страны", - комментирует ситуацию IsraelInfo.

Напомним, на днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует заключить соглашение с Ираном. В его рамках Москва получит дроны-камикадзе, с помощью которых планирует продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а Иран - передовые военные компоненты.

Также "Страна" рассказывала, что Россия начала использовать новую модель иранских дронов. Она меньше по размерам по сравнению со старыми "Шахедами".