Россияне массированно обстреливают всю территорию Украины, однако чаще всего они целятся по объектам критической инфраструктуры неподалеку от Киева.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица - это цель №1 для врага", - сказал он.

Игнат рассказал, что Киев был целью россиян еще с первых дней полномасштабной войны, когда они пытались захватить аэродромы, высадить десант и взять столицу в кольцо.

"Сейчас атакуют по-другому, атакуя объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше своих крылатых ракет", - сказал он.

Напомним, 16 декабря из-за массированных ударов РФ в Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.