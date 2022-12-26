Воздушные силы ВСУ назвали главную цель россиян в Украине, по которой они наносят удары чаще всего
Россияне массированно обстреливают всю территорию Украины, однако чаще всего они целятся по объектам критической инфраструктуры неподалеку от Киева.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица - это цель №1 для врага", - сказал он.
Игнат рассказал, что Киев был целью россиян еще с первых дней полномасштабной войны, когда они пытались захватить аэродромы, высадить десант и взять столицу в кольцо.
"Сейчас атакуют по-другому, атакуя объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше своих крылатых ракет", - сказал он.
Напомним, 16 декабря из-за массированных ударов РФ в Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов.
Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.