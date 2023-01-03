Во вторник, 3 января, в Украине идет уже 314-й день войны с РФ.

Подробнее об итогах первого дня нового года мы писали в итогах за 2 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

3 января

00:00 Видео пожара после прилёта в Ледовой арене в Дружковке публикуют местные паблики.

Гендиректор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко подтвердил удар по арене.