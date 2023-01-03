314-й день войны в Украине. Главные новости 3 января. Обновляется
Во вторник, 3 января, в Украине идет уже 314-й день войны с РФ.
Подробнее об итогах первого дня нового года мы писали в итогах за 2 января.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
3 января
00:00 Видео пожара после прилёта в Ледовой арене в Дружковке публикуют местные паблики.
Гендиректор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко подтвердил удар по арене.
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