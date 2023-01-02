Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 2 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что за два дня 2023 года сбито уже более 80 "Шахедов", но предупредил, что в ближайшие дни возможны новые атаки - у РФ планы длительной атаки "Шахедами" для истощения украинской ПВО, энергетики и людей. Рассказал о телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии о финансовой поддержке уже в январе, а также о саммите Украина - ЕС в феврале. Сообщил о совещании с Кабмином и СНБО о глобальных тенденциях в этом году и на перспективу.

Напомним, за ночь с 1 на 2 января силы ПВО сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.

Ранее мы писали, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия чаще всего применяет иранские дроны "Шахед" для ударов по Киеву.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.