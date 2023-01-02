Россия чаще всего применяет иранские дроны "Шахед" для ударов по Киеву.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В ночь с 1 на 2 января враг вновь атаковал Украину беспилотниками-камикадзе "Шахед-131" и "Шахед-136". 39 вражеских БПЛА были уничтожены силами ПВО. Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, противник именно туда направляет больше всего. Но на восточном и южном направлениях подразделениями зенитно-ракетных войск, авиационными подразделениями тоже были уничтожены БПЛА. В небе работали истребители", - рассказал Игнат.

По его словам, также работают мобильные огневые группы, использующие свое вооружение ночью.

"Ночью обнаружить "Шахед" можно только радиолокационными средствами и средствами освещения, специальными прожекторами, с помощью которых выявляются БПЛА. Мобильные огневые группы пытаются уничтожить беспилотники с помощью стрелкового и зенитного оружия", - добавил спикер ВС ВСУ.

Ранее Игнат оценил вероятность нового удара РФ перед Рождеством.

Как сообщала "Страна", в результате ночной атаки россиян на Киев есть пострадавший.