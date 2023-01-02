Российские войска могут прибегнуть к очередному обстрелу Украины перед Рождеством 7 января. Однако никто, кроме руководства РФ, не знает, когда именно россияне нанесут удар. При этом украинские военные готовы отбивать все атаки захватчиков.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "24 канала".

"Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они (россияне - Ред.) себе там спланировали, пока мы не знаем. А люди готовы. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы", - сказал он.

Игнат отметил, что Россия не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины.

"Вопрос идет об их выживании - не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы", - добавил он.

Ранее Генштаб ВСУ озвучил ориентировочные потери российской армии за время войны в Украине, которые составили 107 440 (+720 за сутки) человек.

Как писала "Страна", минувшей ночью силы ПВО сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.