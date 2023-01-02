В ночь на 2 января россияне атаковали дронами энергетическую инфраструктуру страны, есть повреждения. Однако по состоянию на 11:00 ситуация в энергосистеме полностью контролируется.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период", - сообщает "Укрэнерго".

В результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - говорится в сообщении компании.

Как писала "Страна", за минувшую ночь силы ПВО сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету.

В результате атаки дронов-камикадзе на Киевскую область поврежден объект критической инфраструктуры и дома. В Деснянском районе Киева ночью беспилотник упал на проезжую часть, в округе выбило окна в домах.

Также "Страна" писала, как киевском метро произошел сбой в работе турникетов.