Во Львовской области в понедельник, 2 января, до 16:00 не будет отключений света. Затем введут график почасовых отключений.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграм-канале.

Также не планируется отключать свет до 16:00 в Черкасской области, сообщил губернатор области Игорь Табурец.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.