Атаки российских войск у Бахмута сейчас стали менее интенсивными по сравнению с пиковым временем в середине декабря и маловероятно, что РФ добьется значительного прорыва в этом районе в ближайшие недели.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

"В середине декабря российские военные и силы ЧВК "Вагнера", вероятно, участили свои пехотные атаки вокруг города Бахмут в Донецкой области. Однако многие из этих операций плохо поддерживались. За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря", - сообщает разведка Британии.

Минобороны Британии пишет, что обе стороны понесли большие потери.

Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Значительный прорыв РФ под Бахмутом в ближайшие недели британская разведка считает маловероятным.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.