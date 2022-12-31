В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 31 декабря.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Противник продолжает продолжать наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

2. Отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области.

Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

3. По имеющейся информации, в военных комиссариатах Крыма сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

4. В сводке ничего не говорится об освобождении Новоселовского в Луганской области, о чем вчера заявил батальон "Кракен" и Луганская ОГА.

До этого ежедневно в сводках Генштаба фигурировало, что российские войска атаковали в районе Новоселовского, но атаки были отражены. Сегодня сего фигурировало только в списке тех, которые обстреливались противником.

Ранее, 11-13 декабря были сообщения о том, что российская армия штурмует Новоселовское.

"То есть на тот момент его контролировали украинские войска.

Если верны нынешние заявления о его освобождении, то населенный пункт был накануне россиянами взят полностью или частично", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.