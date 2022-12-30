Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ отвергает утверждения Запада, будто цель войны - уничтожение украинской государственности, о чем говорил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом Полянский написал в своем Telegram-канале.

"Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей "специальной военной операции" говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась", - говорится в сообщении.

Полянский указал, что "Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа", который не будет угрожать России.

Он также добавил, что возвращение к прежним отношениям РФ и США до "спецоперации", учитывая поставки оружия Украине, нереалистично.

Ранее мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Владимир Путин настроен на долгую войну в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что в ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что это станет "чётким сигналом" России, "поскольку в Украине продолжаются боевые действия".