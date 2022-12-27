В России прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об идее проведения мирного саммита на площадке ООН, где генсек организации может выступить посредником.

Об этом пишут российские СМИ.

Постпред в ООН Дмитрий Полянский напомнил об инициативе Украины исключить Россию из Совбеза организации, а также из самой ООН, где Киев и хочет провести саммит.

"Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто", - заявил Полянский.

Высказался на тему переговоров о мире и министр иностранных дел России Сергей Лавров - прямо не упоминая предложенный Украиной саммит, но в целом комментируя возможность дипломатических договоренностей.

"Наши предложения по "демилитаризации" и "денацификации" подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши "новые земли", врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", - заявил в ультимативном тоне глава МИД РФ.

При этом прямого отказа на участие в вероятном саммите от России не поступало (как и приглашения к России принять в нем участие).

Напомним, ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником по урегулированию в Украине, если все стороны будут на это согласны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.