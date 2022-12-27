Генсек ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником по урегулированию в Украине, если все стороны будут на это согласны.

Об этом заявила заместитель официального представителя ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес, сообщает AP.

"Как генеральный секретарь неоднократно заявлял в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", - сказала она.

Таким образом в ООН прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина хотела бы провести до конца февраля 2023 года "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника. На саммите Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евросоюз назначил дату саммита с Украиной. "Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Также мы сообщали о том, что Украина призвала исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом.