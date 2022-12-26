В понедельник, 26 декабря, Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявляют, что с точки зрения международного права неурегулированным остается вопрос о статусе государства-члена ООН и постоянном члене Совета Безопасности ООН, которым пользуется Российская Федерация.

"Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости - с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", - говорится в заявлении.

Также МИД акцентирует внимание на том, что действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН.

"Сомнительно и право Российской Федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств.

Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Напомним, администрация США заявила, что не видит возможности изменить правила ООН и исключить Россию из круга постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.

Мы также писали, что еще в апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.