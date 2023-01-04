Спикер ВСУ Сергей Череватый прокомментировал ситуацию под Бахмутом и сообщения британской разведки, что атаки российских войск там стали менее интенсивными.

Об этом он высказался в эфире телемарафона.

"Британская разведка - это мощный институт, и я думаю, что они, наверное, делают этот прогноз с несколько проекцией на будущее. Потому что пока враг очень активен на Бахмутском направлении. В частности, за эти сутки 238 раз нанес удары разными системами огня, танками по всему участку Бахмутского фронта. 22 боестолкновения произошло, враг потерял 142 человека убитыми и 204 ранеными", - сказал Череватый.

Ранее командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что ВСУ сорвали планы РФ в Донецкой области, поскольку они планировали окружить Бахмут еще до конца 2022 года.

Как сообщал Алексей Арестович, РФ направляет на Бахмут непрекращающиеся волны пехоты и готовит резерв, чтобы применить его позже.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.